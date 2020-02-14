Пикап LADA Granta может получить 1-тонную модификацию

Новый пикап увеличенной грузоподъемности на базе LADA Granta в будущем может пополнить линейку коммерческих и специальных автомобилей LADA. О сроках появления однотонного пикапа на базе бестселлера АВТОВАЗа пока ничего не известно. По собственной информации журнала «Автоброкер», реализацией проекта занимается компания «ВИС-АВТО».

Напомним, в конце 2018 года АВТОВАЗ начал продажи новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которые выделяются абсолютно новой передней частью кузова. Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Стартовая цена автомобиля LADA Granta грузоподъемностью 720 кг составляет от 703 тыс. рублей. Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л.

Также доступны фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.

На коммерческих автомобилях LADA Granta внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой.

Как отмечается, коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в 1,5 раза – до 720 кг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал 11052 коммерческих моделей LADA Granta, LADA Largus и LADA 4х4, что составляет более 90% от суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».