Российский авторынок в январе остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в январе показал небольшой рост, тем не менее остался на пятом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 246300 машин (-7,3%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), после сильного рывка в конце прошлого года немецкий авторынок начал 2020 год, как и ожидалось, сдержанно. Тем не менее, данный результат стал третьим по величине за январь с 2000 года.

На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Италия, чей результат составил 155528 автомобилей (-5,9%). Третье место занимает Великобритания с показателем 149279 машин (-7,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за январь с 2014 года. Далее идет Франция Италия, чьи дилеры реализовали 134230 автомобилей (-13,4%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 97 тыс. единиц (без учета LCV).

Добавим также, что испанский авторынок снизился на 7,6% и составил 86443 машины. В Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) ожидают дальнейшего падения продаж, которое по итогам 2020-го составит порядка 3% по сравнению с прошлым годом.