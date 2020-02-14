ForAuto – 2020: Перешагнет ли рынок планку в миллион выданных автокредитов?

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2019 года было зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит. В прошлом году было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году - 846,8 тыс. единиц). Будет ли этот показатель превышен в 2020 году? Кому и как банки будут выдавать кредиты?

Над этими и другими вопросами 20 февраля 2020 года подумают участники форума «ForAuto – 2020». Информацию для размышления предоставит Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй, который расскажет о современных тенденциях в определении риск-профиля заемщиков, а также о потенциале рынка с точки зрения возможностей и способностей граждан обслуживать новые автокредиты.

Эксперт познакомит аудиторию с инициативой НБКИ о бесплатном и неограниченном предоставлении гражданам Персонального кредитного рейтинга и расскажет о том, как это поможет заемщикам, банкам и автомобильной отрасли. В рамках выступления будут представлены уникальные статистические и аналитические материалы НБКИ, необходимые профессионалам для уверенного понимания перспектив и рисков на рынке автомобильного кредитования.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нем можно здесь.