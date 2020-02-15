Авторынок Германии в январе снизился на 7%

Реализация новых автомобилей в Германии по итогам января снизилась на 7,3% и составила 246300 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), после сильного рывка в конце прошлого года немецкий авторынок начал 2020 год, как и ожидалось, сдержанно. Тем не менее, данный результат стал третьим по величине за январь с 2000 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в январе реализовал 48744 машины (-4,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 2,9% до 26034 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 22066 автомобилей (+1,2%). Замыкают пятерку лидеров BMW (20454 шт., +6,5%) и Ford (17355 шт., -17,7%).

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