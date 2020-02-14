Skoda Karoq стартует на российском рынке

Российские дилеры Skoda сегодня начинают продажи компактного кроссовера Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Новинка предлагаеся в двух комплектациях – Ambition и Style – стоимостью 1 млн 499 тыс. рублей и 1 млн 673 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба чешской марки.

Уже в комплектации Ambition владельцам автомобиля доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки.

В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок Kessy, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Кроме того, на старте продаж Skoda Karoq покупателям модели предлагается бесплатный пакет опций First Edition. В комплектации Ambition он включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в пакет входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади.

В качестве опций покупателям доступны, например, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist, стояночный дистанционный отопитель, а также обогрев задних сидений и лобового стекла.

Skoda Karoq доступен с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Как считает директор направления Skoda ГК Wagner Евгений Кувалдин, Karoq расширит аудиторию бренда, особенно он заинтересует молодые семейные пары, которые часто выбирают компактные городские кроссоверы. Также новинка вернет ушедших приверженцев модели Yeti и привлечет женскую аудиторию, особенно в синем и зеленом цветах кузова, успешно зарекомендовавших себя в модели Kodiaq. Отдельным преимуществом Karoq в своем сегменте станет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin, которая ранее устанавливалась на автомобилях премиальных «коллег» по концерну.

По оценкам коммерческого директора ГК «Автомир» Виталия Грошенкова, при объеме продаж в 100 тыс. автомобилей Skoda, доля Karoq в модельном миксе должна составить от 20 до 25%. А с появлением в арсенале модели «проверенного» атмосферного двигателя объемом 1,6, который будет доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, так и «механикой», ожидаемый объем продаж Karoq может увеличиться до 30%.

«Основными конкурентами нового Skoda Karoq на российском рынке станут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Arkana, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Но главным в этом списке станет новая модель Seltos от KIA, преимущества Karoq перед которым заключаются в технической оснащенности, привлекательном для рынка ценовом позиционировании в комфортном ценовом диапазоне», – говорит директор автоцентра АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО (официальный дилер Skoda) Константин Калачёв.

Подробнее о перспективах нового кроссовера Skoda Karoq на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».