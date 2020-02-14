JAC рассказал о сроках появления новинок в России

Компания JAC Motors рассказала о сроках появления новых моделей в России. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Джак автомобиль», в августе 2020 года в России будет представлен флагманский семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду. На июль-август также планируется выход на рынок электромобиля JAC iEV7S, который в настоящее время проходит сертификацию. Переднеприводный компактный кроссовер JAC S4 ожидается на российском рынке в конце года, ориентировочно в ноябре. Кроме того, лифтбек JAC А5 в настоящее время получает европейские протоколы испытаний, после чего начнется сертификация модели в России. В связи с этим появление А5 состоится не ранее 2021 года.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было зарегистрировано 697 новых автомобилей JAC, что в 7 раз превышает показатель годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остался кроссовер JAC S3, чьи продажи выросли в 7,2 раза и составили 458 единиц. Кроссовер JAC S5 в прошлом году разошелся в количестве 211 экземпляров против 36 машин годом ранее. Новый пикап JAC T6, стартовавший на российском рынке в ноябре 2019-го, до конца года нашел 28 владельцев.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».