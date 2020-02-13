Какие автомобили пользуются большим спросом на Урале?

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в январе нынешнего года на рынке новых легковых автомобилей в Уральском федеральном округе с минимальным перевесом в лидеры по объему продаж вышла LADA Vesta, реализованная в количестве 875 экземпляров. На втором месте - LADA Granta (873 шт.), на третьем - KIA Rio (683 шт.).

Отметим, что и по итогам 2019 года в модельном рейтинге самых продаваемых в УФО лидирует эта же "тройка", но в иной последовательности: LADA Granta (13,3 тыс. шт.), LADA Vesta (11,9 тыс. шт.), KIA Rio (9,1 тыс.шт.).

В целом по итога 2019 года на авторынке в данном округе было реализовано 151,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3,9% меньше, чем в 2018 году. По итогам января 2020 года этот авторынок, напротив, демонстрирует положительную динамику (+13,6% к январю 2019 года, реализовано 10,7 тыс. шт.).



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