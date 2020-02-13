Поведение покупателя в сети: кто и как выбирает автомобиль?

Согласно исследованию, проведенному компаниями Googlе и IPSOS во второй половине 2019 года, 98% покупателей новых автомобилей в России ищут информацию в сети Интернет.

Восемь из десяти покупателей идут на YouTube, чтобы посмотреть обзоры и получить информацию о моделях, представленных на рынке, в наиболее удобном формате видео. Почти две трети из них готовы сделать следующий шаг – приобрести автомобиль онлайн, но делают это пока лишь 2% покупателей.

Какие марки рассматривают в сети, а какие в итоге покупают? Как отличается поведение покупателей разных поколений? В чем особенности покупки автомобиля массового и премиального сегментов? Какие барьеры существуют на пути к покупке онлайн? Обо всем этом и многом другом расскажет Андрей Заволока из компании Google. Андрей представит свой доклад в рамках форума «ForAuto – 2020», который пройдет в Москве 20 февраля 2020 года.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нем можно здесь.



