BMW отзывает в России 1650 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 1652 автомобилей BMW 3 серии, реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года. Причиной отзыва является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа «NADI». Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться, сообщает пресс-служба Росстандата. На автомобилях будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в декабре прошлого года компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 19087 кроссоверов BMW X6 и BMW X6M, реализованных с сентября 2017 года. Причиной отзыва стало то, что использование детских сидений с креплениями Isofix и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб Isofix. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья Isofix более невозможно. На автомобилях должно быть выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе Isofix.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

Полный список дилеров BMW (и не только BMW) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».