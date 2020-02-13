Renault в январе увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Renault в январе реализовали 8293 автомобиля – на 6% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2083 потребителя (+2%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, разошедшийся в количестве 1773 единиц (-24%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 1685 реализованных автомобилей (-6%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1380 машин, что на 11% ниже показателя годичной давности.

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