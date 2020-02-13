KIA сертифицировала в России шестиместный Mohave

Компания KIA сертифицировала в России внедорожник Mohave нового поколения – соответствующее одобрение типа транспортного средства появилось в базе данных Росстандарта. Согласно документу, в России у модели будет модификация с шестиместным салоном – с посадочной формулой 2+2+2.

Как пишет портал Autonews.ru, такая версия отличается от семиместного варианта двумя раздельными креслами повышенного комфорта на втором ряду, которые заменили стандартный трехместный диван.

Напомним, новый KIA Mohave дебютировал в Южной Корее летом 2019 года. Дизайн передней части внедорожника отличает широкая решетка радиатора, причем на корейском рынке на ней размещена эксклюзивная эмблема модели. Корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.

Внедорожник доступен с полностью цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, а также с большим сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса. В список электронных «помощников» входит система предотвращения фронтальных столкновений, функция соблюдения рядности движения, система контроля «слепых» зон, а также адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки и возобновления движения.

В России новый KIA Mohave должен появиться в 2020 году. Внедорожник предложат с единственным 3,0-литровым дизельным двигателем V6, развивающим 249 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль получил систему полного привода с электронным управлением.

При этом в России до сих пор доступен KIA Mohave предыдущего поколения. Цены на автомобиль стартуют с отметки 2 млн 819 тыс. 900 рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2020 года продажи внедорожников KIA Mohave на российском рынке выросли на 45% и составили 93 автомобиля.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».