Cамые продаваемые в Сибири автомобили

В январе на рынке новых легковых автомобилей в Сибирском федеральном округе в лидеры вышли три модели - KIA Rio (с результатом 470 реализованных за месяц автомобилей), Hyundai Creta (459 шт.) и LADA Granta (447 шт.). Отметим, что и по итогам 2019 года эта тройка возглавляет ТОП самых продаваемых, но в ином порядке: LADA Granta (8,3 тыс. шт.), KIA Rio (7,3 тыс. шт.), Hyundai Creta (6,7 тыс. шт.).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года в Сибири было реализовано 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1,3% больше, чем в январе 2019 года. По итогам прошлого года рынок данного федерального округа тоже продемонстрировал положительную динамику (+4,4%, реализовано 106,8 тыс. шт.).

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