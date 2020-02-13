Hyundai Motor Group и Canoo разработают платформу для электромобилей

Компании Hyundai Motor Group и Canoo совместно разработают платформу электромобиля для будущих моделей Hyundai и KIA на базе фирменной архитектуры скейтборда Canoo.

В рамках этого партнерства Canoo предоставит свои инженерные услуги для разработки полностью масштабируемой электрической платформы, соответствующей установленным Hyundai и KIA техническим характеристикам. Hyundai Motor Group ожидает, что платформа поможет достичь поставленных целей по выводу на рынок недорогих электрифицированных автомобилей, начиная с компактных электромобилей и заканчивая специализированными моделями, которые смогут удовлетворить самые разные запросы клиентов, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компания Canoo из Лос-Анджелеса, которая производит и предоставляет электромобили только по подписке, создала платформу-скейтборд, вмещающую основные компоненты автомобиля. Canoo уделяет большое внимание функциональной интеграции, нацеленной на то, чтобы каждый компонент был способен выполнять максимальное количество функций. В результате компании удалось сократить размеры, массу и общее число деталей скейтборда и предложить недорогой электромобиль с повышенной вместимостью. Кроме того, скейтборд Canoo – это самостоятельная платформа, которая может сочетаться с любым типом салона.

Hyundai Motor Group рассчитывает, что адаптируемая электрическая платформа на базе масштабируемой архитектуры скейтборда позволит упростить и стандартизировать процесс разработки электрифицированных автомобилей Hyundai и KIA, что приведет к сокращению стоимости конечного продукта для покупателей. Hyundai Motor Group также надеется снизить сложность своей сборочной линии электромобилей, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка и предпочтения клиентов.

Этим сотрудничеством Hyundai Motor Group подтверждает недавно анонсированные планы в течение следующих пяти лет вложить 87 млрд долларов США в будущий рост компании. Программа предусматривает инвестиции в размере 52 млрд долларов США в будущие технологии до 2025 года, при этом KIA вложит 25 млрд долларов США в электрификацию и технологии мобильности будущего с целью создания экологичных автомобилей, на долю которых к 2025 году будет приходиться 25 % продаж компании.

Напомним, Hyundai и KIA недавно объявили о планах начать разработку специализированных электромобилей. В январе на выставке CES 2020 Hyundai представила первый концепт такого автомобиля, который станет ключевым элементом стратегии развития интеллектуальных решений мобильности. А KIA объявила о планах разработать специализированные автомобили, предназначенные для логистических служб и компаний, предоставляющих услуги совместного пользования.

«В сотрудничестве с инженерами Canoo мы разработаем недорогую концепт-платформу Hyundai, готовую к превращению в беспилотник и к массовому внедрению», – заявил глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group Альберт Бирманн.

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