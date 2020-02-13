Ульяновский автозавод приготовил три новинки

Ульяновский автозавод рассказал о новинках, которые появятся на российском рынке в ближайшее время. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс», текущий модельный ряд уже пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступит лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Новая спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» создана на базе семиместной комплектации «Комби», оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Стартовая цена новинки составляет 974,9 тыс. рублей. Внедорожный потенциал раскрывают силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством.
Экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей решает вопрос транспортировки массивной крупногабаритной поклажи, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, равно как от грязи, воды и пыли. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета эффективно работают на слабых грунтах в стравленном состоянии.
Салон специальной версии «Экспедиция» отличают белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт», в который входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цвете кузова.
Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».
Лимитированная серия флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, производство которой стартует в марте 2020 года, будет выпущена тиражом в 200 экземпляров. Стоимость спецсерии, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды, составляет от 1 млн 062 тыс. рублей. Эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик» контрастирует с черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора. Спецверсия Antarctic Edition также получила экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на Ульяновском автозаводе в процессе производства. Лимитированная серия, созданная на основе комплектации «Оптимум», отличают противотуманные фары и шильды с указанием спецверсии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
В перечень стандартного оснащения Antarctic Edition входит «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел с тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. Уровень комфорта повышают кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона. За доплату список оборудования пополнят климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».
УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с. и 235 Нм), 5-ступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.