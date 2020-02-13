Ульяновский автозавод приготовил три новинки

Ульяновский автозавод рассказал о новинках, которые появятся на российском рынке в ближайшее время. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс», текущий модельный ряд уже пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступит лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Новая спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» создана на базе семиместной комплектации «Комби», оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Стартовая цена новинки составляет 974,9 тыс. рублей. Внедорожный потенциал раскрывают силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством.

Экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей решает вопрос транспортировки массивной крупногабаритной поклажи, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, равно как от грязи, воды и пыли. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета эффективно работают на слабых грунтах в стравленном состоянии.

Салон специальной версии «Экспедиция» отличают белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт», в который входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цвете кузова.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».