Jaguar приостановит выпуск кроссовера I-Pace из-за нехватки аккумуляторов

Компания Jaguar вынуждена приостановить производство электрических кроссоверов I-Pace в связи с нехваткой литий-ионных аккумуляторов.

Как сообщает портал Autonews.ru, производственные линии на предприятии Magna Steyr в австрийском Граце перестанут работать в следующий понедельник, 17 февраля. Простой связан с задержкой поставок батарей южнокорейской фирмы LG Chem, которые выпускают в польском Вроцлаве. При этом причины нехватки аккумуляторов пока не называются. Они могут быть обусловлены как вспышкой эпидемии коронавируса в Китае, так и внутренними проблемами корейско-польского предприятия.

Напомним, это уже не первый случай, когда европейские компании останавливают выпуск электромобилей в связи с дефицитом батарей. Так, ранее по этой причине откладывался старт производства «зеленых» кроссоверов Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Jaguar I-Pace стал самым продаваемым электромобилем на российском рынке: он разошелся тиражом в 131 экземпляр. Кроссовер укомплектован двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 200 км/ч. Моторы питаются от комплекта литий-ионных батарей на 90 кВт/ч, обеспечивающих запас хода в 470 км (по циклу WLTP).

Узнать стоимость неэлектрических версий новых автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто»,