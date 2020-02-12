Great Wall построит новый завод Haval в Индии

Компания Great Wall Motor заявила о планах по открытию нового завода Haval в Индии. Это будет уже второй зарубежный завод бренда после открытия российского завода Haval в Тульской области, сообщает пресс-служба китайской марки.

«Строительство завода в России стало первым большим шагом на международной арене, следующим станет новый завод Haval в Индии. Следом за Россией, Индия – это еще один важный стратегический рынок для GWM», – отметил педседатель GWM г-н Вэй Цзяньцзюнь.

В настоящее время GWM имеет сети продаж более чем в 50 странах при поддержке пяти региональных маркетинговых центров в России, Австралии, Южной Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Созданный в 2013 году, Haval – независимый бренд компании Great Wall Motor, который ориентирован на производство кроссоверов и внедорожников. На российском рынке сегодня доступны кроссовер Haval F7, купе-кроссовер Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9, а также кроссоверы H6 и H2.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».