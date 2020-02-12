«Авилон» в 2021 году откроет бутик Aurus в Москве

Компания «Аурус» и автомобильная группа «Авилон» достигли договоренности представлять автомобили Aurus на российском рынке. С началом промышленного производства автомобилей Aurus, запланированного на первое полугодие 2021 года, «Авилон» откроет в Москве демонстрационное пространство Aurus в «Авилон Легенда», где потенциальным покупателям будет предоставлена возможность познакомиться с автомобилями Aurus, возможностями индивидуализации автомобилей, условиями их приобретения и обслуживания, сообщает пресс-служба дилера.

Напомним, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге. Начальная цена седана Aurus Senat составляет 18 млн рублей.

О ценах на другие автомобили на российском рынке можно получить информацию на сайте «Цена авто»,