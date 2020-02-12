МВД готовит изменения в ГОСТ для номерных знаков транспортных средств

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России подготовил изменения в ГОСТ для номерных знаков снегоходов и мотовездеходов. Как сообщает “Ъ”, который ознакомился с проектом, в России вводится новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180х105 мм). Что касается владельцев мотоциклов, то прежде владельцы такой техники пользовались только квадратными двухстрочными номерами (размер 190х145 мм), теперь, согласно новому документу, им будет разрешено пользоваться как маленькими номерами квадратными, так и длинными однострочными.

При этом, как пишет издание, номерные знаки с нестандартным креплением (для японских и американских авто) автовладельцы не смогут получать в подразделениях ГИБДД, а лишь напрямую - у аккредитованных изготовителей. Новая редакция стандарта делает также добровольной лазерную гравировку, которая всегда наносилась на обратную сторону номерного знака, чтобы при необходимости идентифицировать компанию-изготовитель.