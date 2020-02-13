Hyundai Creta в январе вернула звание самой популярной модели Санкт-Петербурга

В первый месяц года лидером на рынке новых автомобилей в Санкт-Петербурге вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В последний раз эта модель занимала первую строчку рейтинга в октябре 2019-го, а по итогам года она уступила первенство KIA Rio.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020-го жители Санкт-Петербурга приобрели 284 кроссовера Hyundai Creta, что на 47,9% больше, чем в первый месяц 2019 года. Второй стала еще одна корейская модель - KIA Rio (231 шт.; +13,8%), а замкнула тройку лидеров отечественная LADA Vesta (218 шт.; +37,1%), которая не попадала в первую тройку рейтинга с апреля 2019 года.

Далее следуют Volkswagen Polo (207 шт.; +24,0%) и Mitsubishi Outlander (175 шт.; +3,5%). Кроме того, в январе в ТОП-10 самых популярных моделей Санкт-Петербурга вошли Volkswagen Tiguan (173 шт.; +50,4%), Hyundai Solaris (159 шт.; -43,0%), LADA Largus (147 шт.; -3,3%), Skoda Octavia (131 шт.; +47,2%) и Skoda Kodiaq (129 шт.; +79,2%).

Отметим, что восемь моделей первой десятки в январе показали положительную динамику, причем у двух из них (Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq) продажи выросли более чем в 1,5 раза.

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