Chery будет продавать в США премиальные кроссоверы

Китайская компания Chery и американский холдинг HAAH Automotive готовят к запуску в США и Канаде несколько моделей Exeed. На этих рынках автомобили будут продаваться под брендом Vantas, сообщает портал Motor.ru.

Первой моделью под этой маркой станет Exeed TXL, которому предстоит конкурировать с Honda Passport и Nissan Murano. Следом в продажу поступит Exeed VX, причем производство обоих кроссоверов планируется организовать в США. На первом этапе это будет отверточная сборка и более половины компонентов поставят из Китая. В HAAH Automotive не уточнили, на каком именно заводе наладят выпуск машин, а также не называют сроки. По предварительным данным, Vantas местной сборки появятся у дилеров не раньше 2021 года.

В Китае Exeed TXL предлагается со 194-сильным четырехцилиндровым мотором и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Passport и Murano, которые сравнимы с китайским автомобилем по габаритам, доступны с двигателями V6 мощностью до 250 л.с.

Под суббрендом Exeed, созданным Chery, выпускаются премиальные автомобили. Как минимум одна модель уже подтверждена для России – в течение 2020 года до российских дилеров доберется Exeed TXL.

Что касается других моделей, который можно ждать на российском рынке в 2020 году – заглядывайте в наш «Календарь новинок».