Volvo в январе увеличила продажи в России на 42%

Российские дилеры Volvo в январе реализовали 281 автомобиль, что на 41,9% выше показателя годичной давности. Таким образом, январский результат стал лучшим по сравнению с аналогичными месяцами с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в прошлом месяце остается среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 88 единиц (-7%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановил свой выбор 81 покупатель (+50%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40, чья реализация выросла в 2,1 раза до 41 машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года у российских дилеров появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, которые уже доступны к заказу у дилеров. Кроме того, компания Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года, но подробности о них пока не раскрываются.

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