АВТОВАЗ в 2019 году продолжил сокращение штата

Численность АВТОВАЗа на 31 декабря 2019 года составила 35028 человек, говорится в презентации президента автоконцерна Ива Каракатзаниса. Таким образом, за год численность персонала снизилась на 8% – в конце 2018-го на заводе работало 38070 человек.

Как пишет газета «Ведомости», сократилось в 2019 году и производство автомобилей. На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% до 413 тыс. машин. В презентации это объясняется, прежде всего, снижением заказов от партнеров, ведь помимо LADA здесь производятся автомобили Renault и Datsun. Выпуск на заводе в Ижевске, где производятся автомобили семейства LADA Vesta, снизился на 2,2% до 128 тыс. штук, указано в презентации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 362356 автомобилей LADA – это на 1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20,6%, что стало лучшим результатом за последние 8 лет.

Кроме того, АВТОВАЗ в прошлом году поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA – на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки остаются Белоруссия (16 тыс. шт., +53%) и Казахстан (15 тыс. шт., +14%), где LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

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