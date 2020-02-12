На Москву и Подмосковье пришлось более четверти рынка новых LCV

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году в России было реализовано 112,2 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это практически на уровне прошлого года (+0,1%).

Больше четверти таких автомобилей было куплено в Москве и Московской области: на столицу пришлось более 17% от общероссийского объема, на ее окрестности - около 8%. В количественном отношении это 19,4 тыс. шт. (+5,1% по сравнению с 2018 годом) и 8,9 тыс. шт. (-13,8%). Следом идет Санкт-Петербург с результатом 6,5 тыс. шт. А замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (4,1 тыс. шт.: -2,2%) и Республика Татарстан (3,6 тыс. шт.; +4,9%). Отметим, что на эти 5 субъектов РФ в прошлом году пришлось 38% доли рынка новых LCV.

Кроме них, в ТОП-10 по объему рынка в 2019 году попали Ростовская (2,9 тыс. шт.; +9%), Свердловская (2,9 тыс. шт.; +4,4%), Нижегородская области (2,9 тыс. шт.; -11%), Республика Башкортостан (2,7 тыс. шт.; +6,3%) и Самарская область (2,3 тыс. шт.; -7,8%).

О том, какие марки и модели легких коммерческих автомобилей стали лидерами продаж в январе 2020 года, можно узнать здесь.