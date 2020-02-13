АВТОСТАТ | Британский авторынок в январе показал худший результат с 2014 года

Британский авторынок в январе показал худший результат с 2014 года

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Британский авторынок в январе показал худший результат с 2014 года

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Британский авторынок в январе снизился на 7,3% и составил 149279 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за январь с 2014 года.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом месяце стал Ford, реализовавший 16377 автомобилей (-1,5%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 13197 машин (-0,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 11130 проданных автомобиля (-9,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (10078  шт., +5,5%) и местный Audi (9760 шт., +13,1%).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: великобритания авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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