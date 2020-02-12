Импорт легковых автомобилей в 2019 году вырос на 3%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2019 года увеличился на 3,2% до 302,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд 906,1 млн долларов. При этом в декабре было импортировано 26,3 тыс. машин (+2,6% к ноябрю) на 709,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в прошлом году вырос на 13,7% до 29,9 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 936,3 млн долларов. Из них 3,3 тыс. грузовиков (+10,3% к ноябрю) на 183,2 млн долларов были поставлены в нашу страну в декабре.

Экспорт легковых автомобилей из России за 2019 год увеличился на 16,7% и составил 109,4 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 603,9 млн долларов. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 7,8 тыс. автомобилей (+8,5% ноябрю) на 125,4 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году снизился на 2,9% и составил 14,6 тыс. машин на 396,1 млн долларов. В декабре за рубеж было поставлено порядка 1,9 тыс. грузовиков (+35,1% ноябрю) на 64,3 млн долларов.

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