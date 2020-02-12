LADA Vesta в январе вошла в ТОП самых популярных моделей Москвы

В первый месяц года LADA Vesta попапала в десятку самых продаваемых на рынке новых легковых автомобилей в Москве. Отметим, что это случилось впервые за довольно долгий период. Так, в течение всего 2019 года столичный ТОП-10 состоял исключительно из одних иномарок. В январе же 2020-ого отечественная Vesta, реализованная на этом рынке в количестве 317 шт., оказалась на 9 строчке рейтинга. Эксперты также отмечают, что лидер cтоличного рейтинга в 2019 году - Volkswagen Polo - по итогам января всего лишь на восьмой позиции.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», первые три строчки рейтинга на рынке новых легковых автомобилей в Москве заняла корейская «тройка» - KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Обладателями KIA Rio в январе стали 693 жителя столицы, что на 7,3% больше, чем в январе 2019 года. Solaris реализован в количестве 645 единиц (+64,5% к прошлому году), Creta - 543 единицы (+15,8%).

Далее в рейтинге следуют три «японца»: Nissan X-Trail (413 шт.; +27,5%), Toyota Camry (397 шт.; +12,1%) и Nissan Qashqai (393 шт.; +66,5%). В десятке лидеров также оказались Volkswagen Tiguan (371 шт.; +17,4%), ранее упомянутые Volkswagen Polo (333 шт.; -43,9%) и LADA Vesta (317 шт.; +66%), а замыкает первую десятку самых продаваемых в январе моделей Skoda Octavia (316 шт.; -21%).

Отметим, что большинство моделей первой десятки (8 из 10) показывают положительную динамику, причем у трех из них (Hyundai Solaris, Nissan Qashqai и LADA Vesta) рост более чем в 1,5 раза.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.