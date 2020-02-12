Ford объявил о кадровых перестановках в высшем руководстве

Пост директора по производственным вопросам в Ford Motor занял 57-летний Джим Фэрли, который будет подчиняться президенту и главному управляющему компании Джиму Хэкетту, а в сферу его ответственности будут входить все вопросы, касающиеся деятельности автопроизводителя на мировых рынках.

Как пишет агентство "ТАСС", Фэрли пришел в Ford Motor в 2007 году на пост руководителя службы маркетинга и продаж, затем возглавлял отдел, занимающийся выпуском машин марки Lincoln, руководил региональными отделениями компании в Южной Америке и Европе, возглавлял департамент мировых рынков. С апреля прошлого года он руководил специальной группой по новым направлениям в бизнесе, технологиях и стратегии, перед которой руководство компании поставило задачу оценить воздействие развития информационных технологий на автомобильную промышленность.

Компания Ford Motor также объявила об уходе 53-летнего Джо Хинрича с поста руководителя автомобильного дивизиона. Как отмечается, эти перестановки проводятся в условиях, когда Ford активно осуществляет изменения с целью превращения в компанию с ускоренными темпами развития. С 2017 года Ford в условиях, когда появляются новые технологии, добился серьезных успехов в изменении структуры компании, обновлении модельного ряда и сокращении управленческого аппарата.

Как пишет газета The Wall Street Journal, Фэрли на новом посту "получил новые расширенные полномочия и может со временем сменить 64-летнего Джима Хэкетта, возглавляющего компанию на протяжении последних трех лет. Объявление о перестановках в руководстве последовало после того, как компания представила "разочаровывающий", по оценкам издания, прогноз на 2020 год. Руководство компании, по данным газеты, "сталкивается с целым рядом проблем - от роста затрат на гарантийное обслуживание до проблем с выпуском новых моделей и снижением продаж на мировом рынке".

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