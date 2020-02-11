Volvo и Geely объединятся в одну компанию

Компании Volvo Cars и Geely Holding объединятся в новую международную финансово-промышленную группу с акционерным капиталом и единым руководством с целью достижения большей эффективности в управлении финансами и снижения производственных затрат.

Как пишет "Российская газета", консолидация ресурсов позволит участникам совершить фундаментальный переход с нынешней модели бизнеса в автомобильной отрасли на новую, основанную на производстве электромобилей, разработке систем автопилотирования, предложении мобильных услуг. При этом об унификации продуктов речи нет, бренды с высокой лояльностью сохранят все уникальные особенности.

На сегодняшний день сформирована рабочая комиссия по разработке плана слияния под руководством исполнительного директора Volvo Хокана Самуэлссона. По информации издания Autocar, объединение должно завершиться до конца текущего года.

По предварительной оценке, размер рыночной капитализации новой компании составит около 30 млрд долларов, совокупный объем производства - около 2 млн автомобилей. Новая компания будет иметь две штаб-квартиры - в Стокгольме и в Гонконге.

Geely - крупнейший национальный автопроизводитель в Китае, в прошлом году продал 1,36 млн автомобилей. Компания Volvo после смены собственника в 2010 году (с Ford на Geely) и последовавшего обновления и расширения модельного ряда также на подъеме, в 2019 году реализовала по всему миру около 700 тыс. автомобилей.

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