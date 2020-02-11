В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 5 млн автомобилей

Количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», 10 февраля 2020 года превысило 5 млн единиц. В настоящее время ежедневный прирост автомобилей составляет порядка 4-5 тысяч, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

Напомним, система «ЭРА-ГЛОНАСС» была введена в промышленную эксплуатацию 5 лет назад, в январе 2015 года. Требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, выпускаемых в обращение в России, устройством вызова экстренных оперативных служб (аппаратурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС») вступило в силу 1 января 2017 года. Количество установленных в автомобилях устройств, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», напрямую зависит от количества проданных в РФ транспортных средств.

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