KIA представила новые изображения Sorento четвертого поколения

Интерьер автомобиля получил такие решения, как широкоформатный центральный дисплей, вращающийся селектор работы трансмиссии с электронным управлением, новый дизайн панели приборов Supervision. Новый Sorento предложит целый ряд инновационных решений, среди которых – самые современные системы помощи водителю, расширенные возможности доступа в информационные сети, богатый набор информационно-развлекательных функций.

Как сообщает пресс-служба KIA, эволюционное развитие получила фирменная «улыбка тигра» – решетка радиатора с крупными ячейками интегрирована в единый ансамбль с головными фарами. Внешний вид нового KIA Sorento также отличают рельефные очертания переднего бампера, хромированный «плавник» в районе задней стойки, а также вертикальные задние фонари.

Компания KIA Motors опубликовала новые изображения флагманского кроссовера Sorento четвертого поколения, мировая премьера которого пройдет в начале марта на Женевском автосалоне.

Напомним, новый Sorento – это первый автомобиль, созданный на базе четвертого поколения платформы KIA для среднеразмерных кроссоверов. Он предложит такое пространство в салоне, которое раньше могли предложить только более крупные внедорожники. Помимо этого, для четвертого поколения KIA Sorento впервые в истории модели будет доступна гибридная силовая установка.

Как отмечается, Sorento – одна из ключевых моделей в глобальной линейке бренда. С момента появления KIA Sorento на рынке в 2002 году в мире продано уже более 3 млн автомобилей этой модели.

Напомним, в июне 2015 года в России стартовали продажи третьего поколения кроссовера KIA Sorento Prime, который дополнил модельную линейку KIA в России и вывел марку в новый сегмент премиальных кроссоверов. При этом на российском рынке по-прежнему доступен Sorento второго поколения, чьи продажи в России пока продолжаются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры KIA реализовали 11030 флагманских кроссоверов Sorento Prime, что на 13% выше показателя годичной давности. Продажи кроссовера KIA Sorento второго поколения в прошлом году составили 5648 автомобилей (-25%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».