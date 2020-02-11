Компания Maruti Suzuki India Limited (MSIL), подразделение корпорации Suzuki, представила новую Vitara Brezza, оснащенную 1,5-литровым бензиновым двигателем серии «K». Новый мотор соответствует экологическому стандарту BS6, который будет введен в Индии в апреле 2020 года.

Из внешних отличий Vitara Brezza получила новую крупную решетку радиатора, дополнительный передний бампер, обновленные светодиодные фары, а также новые 16-дюймовые легкосплавные диски, сообщает пресс-служба Suzuki.

Одно из главных изменений в салоне – это мультимедийная система SmartPlay с сенсорным экраном в 17,8 см. Теперь она может подключаться к «облаку» данных и обновлять трафик в реальном времени.

Новая Vitara Brezza предлагает множество опций комфорта и безопасности, включая автоматическое складывание боковых зеркал (ORVM), антибликовое зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (IRVM) и индикатор переключения передач. Также доступны двойные передние подушки безопасности, системы ABS и EBD, ассистент парковки, датчики заднего хода и функция напоминания о ремнях безопасности водителю и пассажиру.

С момента старта продаж в Индии в 2016 году Vitara Brezza стала бестселлером местного рынка. Менее чем за четыре года продажи кроссовера преодолели отметку в 500 тыс. реализованных автомобилей. В сегменте SUV на индийском рынке Vitara Brezza первой достигла этого рубежа.

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