Renault отзывает в России более 300 автомобилей Logan и Sandero

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, произведенных с марта по май 2019 года. Причиной отзыва является возможное несоблюдение технического процесса сварки подрамника, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка на наличие 16 сварных швов на подрамнике передней подвески, а также замена подрамника в случае необходимости. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи седана Renault Logan на российском рынке выросли на 17% и составили 35391 единицу. На хэтчбеке Sandero в прошлом году остановили свой выбор 30496 покупателей (-3%).

Напомним, в декабре 2019-го компания «Рено Россия» объявила об отзыве 78461 кроссовера Renault Kaptur, реализованного с сентября 2015 года. Причиной отзыва стала существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота,. На автомобилях должна быть произведена переустановка петли замка капота, а также смена замка капота.

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