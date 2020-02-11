На долю пяти субъектов РФ в 2019 году пришлось 33% продаж новых грузовиков

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году рынок новых грузовиков в России снизился на 2,0% и достиг уровня 80,6 тыс. единиц.

Практически такая же динамика (-2,3%) отмечается в Москве – самом крупном рынке новых грузовиков в стране, на долю которого в 2019 году пришлось 12,2% или 9,8 тыс. проданных экземпляров. А вот в соседнем Подмосковье рынок «просел» гораздо сильнее – на 16,1% и составил 5,6 тыс. единиц.

В пятерку лидеров вошли Республика Татарстан (4,0 тыс. шт.; -13,3%), Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс. шт.; +13,6%) и Санкт-Петербург (3,6 тыс. шт.; -11,1%). Суммарно на долю этих пяти субъектов РФ в прошлом году пришлось 33% от всего объема продаж новых грузовиков в стране.

Также в 2019 году в ТОП-10 по объему рынка грузовиков вошли Нижегородская (2,8 тыс. шт.; +0,5%), Свердловская области (2,3 тыс. шт.; +6,4%), Краснодарский край (2,2 тыс. шт.; -8,6%), Республика Башкортостан (2,0 тыс. шт.; +23,4%) и Иркутская область (1,9 тыс. шт.; +9,4%).

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