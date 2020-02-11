Российский завод Nissan может приостановить конвейер из-за коронавируса

Российский завод Nissan в марте может приостановить производство автомобилей в случае, если затянется простой на принадлежащих автоконцерну китайских заводах комплектующих. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании, пояснив, что эти предприятия выпускают компоненты в том числе и для России, но сейчас не работают из-за распространения коронавируса. По этой причине Nissan уже решил приостановить производство на своем японском автозаводе – с 14 по 17 февраля.

Ранее подобным образом поступили и другие глобальные автоконцерны. «Мы продолжаем уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию наших сотрудников в Китае, – подчеркнул представитель Nissan. – В полном соответствии с государственными директивами и с учетом ситуации с эпидемией и нашими поставщиками мы готовимся возобновить производство в Китае не ранее 17 февраля на заводе в Хуаду и на заводе в Даляне. Даты перезапуска для других заводов будут отличаться в зависимости от завода, и мы будем обновлять при необходимости».

Сейчас проблем с поставками комплектующих для российского завода нет Nissan, предприятие работает в плановом режиме. На заводе в Санкт-Петербурге выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

В марте из-за ситуации в Китае, где распространяется коронавирус, может изменить производственный план КАМАЗ, предупреждала компания. Пока решений нет, пояснил представитель автопроизводителя.

АВТОВАЗ, российские заводы Renault и Hyundai, «ПСМА Рус» и «Автотор» приостанавливать выпуск, менять модельный ряд из-за ситуации в Китае не планируют, сообщили их представители. «Отгрузки по большей части номенклатуры УАЗа возобновились, но остаются риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы китайских поставщиков», – говорит представитель «Соллерса». Поэтому УАЗ продолжает прорабатывать варианты перехода на альтернативных поставщиков внутри России. По его словам, совместным предприятиям «Соллерса» с Mazda и Ford перебои с поставками не грозят: китайских поставщиков у них нет.

Повлияет ли ситуация с коронавирусом на заявленный на начало 2020 года выход новых моделей - пока не известно. Но пока нет другой информации - можно ориентироваться на наш «Календарь новинок».