ТОП-10 регионов по объему рынка новых автобусов в 2019 году

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году в России было реализовано 13,8 тыс. новых автобусов, что на 6,3% выше уровня 2018 года.

Традиционно, самый большой рынок таких автобусов в Москве, где за истекший год было продано 2 190 экземпляров, что составляет 15,8% от всего рынка. Это в полтора раза (+64,8%) больше, чем в 2018 году. С большим отставанием следом идут Краснодарский край (752 шт.; +52,2%) и Санкт-Петербург (671 шт.; +0,9%). Замыкают пятерку лидеров Республика Башкортостан (553 шт.; +94,7%) и Подмосковье (499 шт.; -60,2%). Отметим, что на эти 5 регионов в прошлом году пришлось 34% от всего рынка новых автобусов в стране.

Кроме них, в ТОП-10 по объему рынка в 2019 году попали Нижегородская (423 шт.; -11,1%), Томская (409 шт.; +229,8%), Кемеровская (389 шт.; +12,8%), Ростовская (373 шт.; -36,0%) и Липецкая области (306 шт.; +191,4%).

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