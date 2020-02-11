BMW рассказал о новинках для российского рынка

Компания BMW рассказала, какие обновления ждут российскую линейку в ближайшее время. На рынок выйдут умеренные гибриды X5 и X6, спецверсия «заряженного» седана M5 и лимитированное спорткупе M2 CS.

Как сообщает портал Motor.ru, до конца февраля 2020 года на калининградском заводе «Автотор» начнется производство новой начальной версии кроссовера X5 – xDrive25d Business. Такие машины будут оснащаться дизельной «четверкой» мощностью 231 л.с. и 450 Нм крутящего момента, которая позволит им разгоняться до первой «сотни» за 7,5 секунды. Стоимость BMW X5 xDrive25d Business составит 4 млн 590 тыс. рублей. Сейчас самый доступный «иск-пятый» – это X5 xDrive30d Base, который оценен в 4 млн 900 тыс. рублей.

Помимо этого, российские дилеры BMW начали принимать заказы на X5 и X6 в версии xDrive40d. Это умеренные гибриды с 3,0-литровым дизельным двигателем (340 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, помогающим ДВС при интенсивных ускорениях и позволяющим сэкономить 0,3 литра топлива с каждых 100 км. BMW X5 xDrive40d стоит от 5 млн 310 тыс. рублей, BMW X6 xDrive40d – от 6 млн 150 тыс. рублей.

Также в продажу появится топовая версия флагманского X7 – M50i. Кроссовер укомплектован битурбомотором V8 4.4, развивающим 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Такой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Цена – от 8 млн 620 тыс. рублей.

В российской линейке подразделения BMW M появится новая модификация седана M5. Исполнение SE (Special Edition) будет аналогично обычному 600-сильному M5 с расширенным перечнем стандартного оборудования, но без пакета Competition. Цена – от 8 млн 300 тыс. рублей, что на 60 тысяч дороже базовой M5 Competition.

Следом за M5 на рынок выйдет BMW M2 CS – экстремальное купе представляет собой улучшенную версию M2 Competition с широким использованием углепластика в конструкции, оптимизированной аэродинамикой и более мощным двигателем. Под капотом BMW M2 CS установлена 3,0-литровая рядная «турбошестерка» от M4 Competition. Она выдает 450 л.с. и 550 Нм момента и позволяет купе с «роботом» M DCT разгоняться до первой «сотни» за четыре секунды ровно. Машина с «механикой» окажется чуть медленнее – 4,2 секунды. С пакетом M Driver’s «максималка» M2 CS составляет 280 км/ч. Стоимость BMW M2 CS в России составит от 7 млн 140 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

«Бренд BMW стал главным драйвером роста в премиальном классе, мы достигли лидерства во всех приоритетных сегментах, и наши новинки с большим успехом встречены российскими клиентами. В 2020 год ожидается дальнейшее сокращение рынка, но у нас хороший потенциал не только для сохранения, но и для увеличения нашей доли в России», – заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Какие еще модели и обновления можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».