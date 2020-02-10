Рынок новых грузовых автомобилей в январе вырос на 19%

В первый месяц нового года рынок новых грузовых автомобилей в России продолжил демонстрировать рост, начавшийся в декабре прошлого года. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем этого рынка в январе составил 6,1 тыс. единиц, что на 18,6% больше, чем в январе 2019-го.

Первую строчку рейтинга здесь традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, на долю которой в ноябре 2019 года пришлось более 30% от всего объема. В количественном выражении это соответствует 1,9 тыс. единиц, что на 3,3% выше результата января 2019-го. Вторую строчку, также без изменений, занимает другой отечественный производитель – GAZ. Его объем рынка существенно меньше, чем у KAMAZ, однако он растет быстрее (+18% до 615 шт.). Далее следует шведский бренд Volvo (494 шт.; +69,8%).

Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попали еще немецкие MAN (412 шт.; +42,6%) и Mercedes-Benz (369 шт.; +60,4%).

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