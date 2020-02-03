Hyundai намерена стать лидером на рынке электромобилей в Европе

Компания Hyundai в 2020 году планирует продать в Европе не менее 80 тыс. полных электромобилей Kona, Ioniq и Nexo (водородный электромобиль) и стать тем самым лидером сегмента в регионе.

Как пишет "Российская газета", ключевая роль в рыночной экспансии отведена кроссоверу Kona, с ходу после дебюта в 2018 году ставшим самым популярным полным электромобилем Hyundai - в прошлом году по всему миру их купили 47476 единиц. В дополнение к импортируемым Kona из Кореи, производить электрический кроссовер в апреле начнут в Чехии.

Полностью электрический Hyundai Kona оснащается только передним приводом, предлагается с электромоторами мощностью 134 и 201 л.с. на выбор. С максимальным запасом хода 449 км на полной зарядке он обеспечивает самое выгодное на рынке соотношение цены к пробегу без выхлопа.

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