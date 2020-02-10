В январе продажи новых LCV в России выросли на 7%

В первый месяц 2020 года российский рынок легких коммерческих автомобилей вернулся к росту. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем по сравнению с январем 2019 года увеличился на 7,3% и достиг 7,6 тыс. единиц.

По-прежнему первенство здесь удерживает отечественная марка GAZ, на долю которой в январе пришлась почти половина (48%) рынка. Продажи автомобилей этой марки выросли на 13,2% и составили 3,6 тыс. экземпляров. На 5,2% упали продажи у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 1,3 тыс. автомобилей. Лучшим среди иностранных брендов стал Ford, который также начал год с положительной динамики +11,8%, что составляет 750 проданных единиц. В пятерку брендов-лидеров также вошли LADA (615 шт.; -1,6%) и Volkswagen (346 шт.; +7,8%).

Более подробную информацию о марках и моделях-лидерах этого рынка можно найти в специально подготовленном пресс-релизе.

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