Российский рынок автомобилей с пробегом в январе вырос на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2020 года составил 366,4 тыс. единиц, что на 8% выше результата годичной давности.

Почти четверть российского рынка подержанных машин традиционно приходится на отечественную марку LADA (24,2%). Так, в первый месяц года объем перепродаж вазовских автомобилей оказался равен 88,8 тыс. штук – на 6,2% больше, чем в январе 2019 года. Далее в марочном рейтинге располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых составили 41,5 и 21,1 тыс. легковых машин соответственно. При этом оба бренда тоже продемонстрировали положительную динамику (+7,3% и +7,5% соответственно). Замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (19,4 тыс. шт.; +14,4%) и KIA (18,5 тыс. шт.; +20,6%), которые тоже показывают рост.

В модельном рейтинге на вторичном рынке в лидеры снова вышла LADA 2114, сместившая лидера декабря 2019 года - Ford Focus - на вторую позицию.

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