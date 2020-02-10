АВТОСТАТ | Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

1021 0

Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка. Старт продаж новинки намечен на 18 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба корейской марки. Напомним, в первой половине 2020-го на конвейере завода Hyundai в Санкт-Петербурге также появится обновленный кроссовер Creta.

proxy.imgsmail.ru

Бестселлером Hyundai на российском рынке в 2019 году остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 71487 проданных машин (+5,8%). Стоит отметить, что эта модель становится лидером в сегменте SUV третий год подряд. На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 58682 покупателя (-10,5%).

7

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки hyundai hyundai solaris

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно