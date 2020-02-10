Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы

Акционеры ГК «Мега-Авто» приняли решение о реорганизации своего бизнеса путем оптимизации дилерского портфеля. Для структурирования процедуры реорганизации компании привлечен Банк «Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба ГК «Мега-Авто».

Напомним, «Мега-Авто» – одна из старейших дилерских групп в России, работающая с 1993 года и представленная в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Волгограде, Калуге и Мурманске. В компанию входит 15 автоцентров брендов Audi, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Mazda, Mitsubishi. По итогам 2019 года ГК «Мега-Авто» реализовала 9820 новых машин и 6930 автомобилей с пробегом, а выручка компании составила 23,1 млрд рублей.

О намерении приобрести основную часть дилерских центров (Mazda и Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске – всего 7 центров) заявила «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ». Интерес к автосалону Mazda в Волгограде проявила Сеть дилерских центров «Ключавто», а к дилерским центрам Skoda и Volkswagen в Калуге – Автомобильный холдинг «КорсГрупп».

Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

«Банк «Санкт-Петербург» является крупнейшим региональным банком на Северо-западе РФ, с инвестициями в автомобильную отрасль на уровне 40 млрд рублей. Банк работает почти со всеми российскими и многими мировыми автопроизводителями, включая КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ, Hyundai и др., предоставляет услуги факторинга ряду дилерских сетей. Поскольку банк является ключевым финансовым партнером Группы компаний «Мега-Авто», обладающим высокой отраслевой специализацией, мы обеспечим полное сопровождение сделки, целью которой является максимальная оптимизация бизнеса компании», – заявил заместитель председателя правления «Банк Санкт-Петербург» Владислав Ермолин.

«ОАК-РРТ идет по пути развития автомобильного бизнеса в небольших регионах, поэтому возможное приобретение дилерских центров в Мурманске, где мы уже представлены брендом Subaru, для нас абсолютно логично. Такая сделка позволит нам увеличить в Мурманске общую долю продаж до 30% от общего объема реализации автомобилей в регионе. В Петербурге мы рассчитываем увеличить свою долю рынка в продажах новых автомобилей до 11,5-12%. Кроме того, более чем 20-летний опыт работы с японскими брендами, позволит нам максимально эффективно выстроить работу и с новыми марками», – говорит управляющий ОАК-РРТ Сергей Новосельский.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».