Испанский авторынок в январе снизился на 8%

Испанский авторынок в январе снизился на 7,6% и составил 86443 машины. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста. В Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) ожидают дальнейшего падения продаж, которое по итогам 2020-го составит порядка 3% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в январе стал местный SEAT, реализовавший 8187 автомобилей (-9,9%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 8,8% до 6874 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 6706 машин (-7%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (6426 шт., +5,8%) и Renault (5044 шт., -7,8%).