ГАЗ получил сертификат на новый низкопольный мирокавтобус

"Группа ГАЗ" оформила Одобрение типа транспортного средства на новый низкопольный мирокавтобус "ГАЗель City", который станет главной новинкой ГАЗа в 2020 году. Подготовка к производству новинки началась в январе 2020-го во время зимнего корпоративного отпуска.

Как пишет "Российская газета", габариты "ГАЗели Сити" составляет 6620х2200х2720 мм, колесная база равна 3950 мм. Из ОТТС следует, что новинка будет оснащаться только турбодизелем Cummins ISF/Huadong ISF (2,8 л, 150 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Важной особенностью конструкции "Сити" являются пневмоэлементы в задней подвеске - они дополняют листовые рессоры и, таким образом, значительно повышают плавность хода автобуса.

"ГАЗель Сити" будет выпускаться в двух вариантах компоновки салона - на 22 и 19 мест. В первом случае установлено 17 сидений + водительское, во втором - 14 сидений + площадка для инвалида-колясочника + водительское место. В обоих вариантах есть стоячие места и потолочные поручни.

Низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками. Площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Новый микроавтобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности и оригинальную усиленную раму, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах, которая отвечает за эффективное замедление и остановку автомобиля.