Toyota выпустит новый внедорожник TJ Cruiser в мае

Компания Toyota в мае 2020 года представит серийную версию концепт-кара TJ Cruiser, который представляет собой гибрид минивэна и внедорожника.

По данным издания Best Car, серийная версия автомобиля в общих чертах должна сохранить облик экстравагантного концепта, но детали внешности до сих пор держатся в секрете. Зато в Toyota обещают сохранить все удобства в салоне благодаря складным сиденьям, обширному грузовому отсеку и сдвижным задним дверям, пишет портал Motor.ru.

Предполагается, что TJ Cruiser, построенный на модульной платформе TNGA, получит версии с двумя и тремя рядами кресел. В качестве основного силового агрегата будет использован 2,0-литровый бензиновый мотор с бесступенчатым вариатором, возможно появление и гибридной версии с двигателем объемом 1,8 или 2,5 литра. Полноприводную трансмиссию позаимствуют у кроссовера RAV4, а для базовой версии будет предложен передний привод. Габариты концепта составляли 4300 х 1775 х 1620 миллиметров, колесная база – 2750 мм.