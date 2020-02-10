Великобритания через 15 лет запретит продажи дизельных и бензиновых машин

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше. По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году, пишет агентство "Финмаркет".

С этой инициативой выступил премьер-министр Борис Джонсон, который дал понять, что власти могут ввести запрет на дизельные и бензиновые автомобили даже раньше 2035 года, если позволят обстоятельства. Однако сейчас количество полностью электрических автомобилей в Великобритании остается относительно невысоким.

По данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в 2019 году было реализовано 37,8 тыс. таких машин, что составляет 1,6% общего объема продаж. Впрочем, по сравнению с 2018 годом количество проданных в Великобритании электромобилей более, чем удвоилось.

"При нынешнем спросе на эту все еще дорогую технологию и мизерных продажах для ускорения этих и без того амбициозных планов потребуется больше, чем вклад одной лишь автомобильной промышленности", - заявил Исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. Он отметил, что в планах правительства должна быть защита автомобильной промышленности и рабочих мест, которые она дает, а также обеспечение продаж существующих автомобилей с низким уровнем вредных выбросов.