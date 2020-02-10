Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила компактный кроссовер Creta второго поколения, предназначенный для индийского рынка. Премьера автомобиля состоялась на международном автосалоне в Нью-Дели.

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер выполнен в том же стиле, что и соплатформенная модель ix25 нового поколения для Китая, дебютировавшая осенью 2019 года. У него та же передняя часть кузова, выполненная в духе «старшего» кроссовера Palisade, со сдвоенными светодиодными головными фарами. При этом индийская Creta отличается от «китайца» радиаторной решеткой с другим узором.

В салоне появилась полностью цифровая приборная панель, мультифункциональное рулевое колесо со скошенным нижним сегментом, новый селектор коробки передач, а также вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа.

В оснащение нового Hyundai Creta войдет панорамная крыша, электронный стояночный тормоз с функцией auto-hold, а также камера заднего вида и система кругового обзора. В списке электронных «помощников» также значатся адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения фронтальных столкновений, система соблюдения рядности движения и система контроля состояния водителя.

В линейку двигателей нового Hyundai Creta вошел 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л.с. и турбодизель такого же рабочего объема и отдачи. На вершине моторной гаммы – 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка», выдающая 140 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика», вариатор и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В России на данный момент продается Hyundai Creta первого поколения, который уже долгое время удерживает лидирующие позиции на рынке среди кроссоверов. Автомобиль доступен с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, развивающими 123 и 149 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Цены на автомобиль стартуют с отметки 972 тыс. рублей. В первом полугодии 2020-го на российском рынке появится рестайлиговая версия Hyundai Creta.

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