«Автотор» в 2020 году намерен сохранить производство на прошлогоднем уровне

Калининградский завод «Автотор» в 2020 году планирует сохранить объемы выпуска на уровне прошлого года – порядка 210 – 212 тыс. автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что производственный план может быть скорректирован в зависимости от ситуации на рынке.

При этом в течение года планируется запуск производства новых моделей, в том числе на дополнительно создаваемых мощностях по сварке кузовов. Напомним, в январе 2020-го на «Автоторе» началось производство нового компактного кроссовера KIA Seltos. Также на предприятии планируется дальнейшая проработка проекта по производству автомобилей с использованием двигателей на альтернативных видах топлива (в частности, «пилотное» производство газомоторной версии грузовика HD 78).

По итогам 2019 года «Автотор» увеличил производство на 5% до 212 тыс. автомобилей. Наибольшую долю в объеме производства предприятия заняли автомобили KIA, сборка которых в прошлом году составила более 139 тыс. штук. Среди новинок KIA, появившихся на «Автоторе» в прошлом году, – новый флагманский седан K900 и KIA Soul третьего поколения. Выпуск легковых автомобилей Hyundai и Genesis составил более 49,5 тыс. единиц.

Как отмечается, рост объемов производства на «Автоторе» наблюдался по всем маркам, за исключением проекта BMW, по которому произошло снижение на 18% – до 17,2 тыс. машин. При этом в июне 2019-го на конвейере предприятия началась сборка нового флагманского кроссовера BMW X7. Кроме того, в мае прошлого года калининградский завод приступил к серийному производству тягача нового поколения Ford Trucks F-MAX.

В 2019 году в рамках реализации экспортной программы «Автотора» осуществлялись регулярные поставки легковых и коммерческих автомобилей в Белоруссию. В модельном ряду экспортируемых в течение года легковых автомобилей были Hyundai Santa Fe и Hyundai Elantra – всего было поставлено 444 этих машин. На экспорт в Белоруссию также были отгружены несколько партий коммерческих автомобилей Hyundai – HD 78 и HD 35 – всего 26 штук. «Автотор» совместно с действующими партнерами намерен расширять модельный ряд и количество автомобилей, поставляемых за пределы России.

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