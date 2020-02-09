Доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ достигла почти 60%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было реализовано 970 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это на 3% больше, чем в 2018 году.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи машин с АТ в нашей стране растут на фоне падения всего рынка (-2,3%). В результате этого их доля за год увеличилась с 56,3% до 59,4%.

Добавим также, что рыночная доля легковых автомобилей с АТ в России растет уже четвертый год подряд и превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

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