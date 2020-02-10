УАЗ возобновляет работу после модернизации производства

Ульяновский автозавод сегодня, 10 февраля, возобновляет производство автомобилей, которое было приостановлено в связи с проведением ежегодной инвентаризации и реализацией комплекса ремонтно-профилактических работ, проходивших на предприятии с 9 января. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс».

Напомним, ранее Ульяновский автозавод представил спецверсию УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступит лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2020 года продажи УАЗа на российском рынке остались на прежнем уровне и составили 1942 автомобиля. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

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